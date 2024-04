Palma/DUR. Große Sorge um Til Schweiger. Wie die Bild berichtet, liegt der Schauspiel-Star aktuell mit einer Blutvergiftung im Krankenhaus auf Mallorca. Die Ursache soll eine Wunde aus dem August sein, in die Keime gelangten. "Leider wurde es immer schlimmer", sagte Schweiger. Teilweise bestand sogar Amputations-Gefahr.

„Ich bekomme seit vierzehn Tagen Antibiotika im Krankenhaus, weil ich seit August eine Wunde am Bein habe“, berichtet Schauspieler Til Schweiger gegenüber der „Bild“-Zeitung. Dabei habe er sich eine Blutvergiftung zugezogen. Wie er sagt, habe er sich "damals das Schienbein angeschlagen und da sind dann Keime reingekommen. Jetzt habe ich ein 'offenes Bein'. Leider wurde es immer schlimmer."

Dem Bericht zufolge befindet sich der Schauspieler aktuell in einer Klinik auf Mallorca. Zeitweise soll sogar die Gefahr einer Amputation des entzündeten Beins bestanden haben. Als sie die Nachricht erreichten, seien Schweigers Töchter Lili und Luna sowie Sohn Valentin umgehend auf die Insel geeilt, um ihrem Vater beizustehen.

Trotz Blutvergiftung: Schweiger will zu Film-Premiere nach New York

Der Schauspieler soll nun am Samstag erneut untersucht werden. "Mit MRT, Doppelter-Sonografie, Ultraschall", wie er gegenüber der Bild verriet. Aktuell gehe es ihm wieder schlechter, da er "in der Nacht zu Donnerstag Fieber bekommen" habe.

Sein aktuelles Ziel sei New York. Dort will der Schauspieler zur Premiere des neuen Guy-Ritchie-Films "The Ministry of Ungentlemanly Warfare", in dem er selbst mitspielt. Des Ernstes seiner Lage ist sich der Schauspieler jedoch bewusst: "Danach müsste ich aber wieder sofort zurück in die Klinik."

Trotz seiner aktuellen Lage hofft er weiterhin darauf, an der Premiere teilnehmen zu können. Da die Ärzte hingegen weitere Komplikationen fürchten, steht ein Okay diesbezüglich bisher jedoch noch aus.