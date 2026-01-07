Gleich zu Beginn des neuen Jahres schaltet Sängerin Kerstin Ott einen Gang runter und gönnt sich eine Auszeit. Wann sie wieder durchstartet und welche Neujahrsvorsätze sie hat.

Auszeit nach Erfolgsjahr für Kerstin Ott! Wann sie wieder live zu erleben ist

Nach ihrem erfolgreichen letzten Jahr lässt es Sängerin Kerstin Ott 2026 ruhig angehen und gönnt sich eine kurze Auszeit.

Magdeburg/Halle (Saale). – Hinter Sängerin Kerstin Ott (43) liegt ein erfolgreiches Jahr. Vor wenigen Tagen erst stand die 43-Jährige bei "Silvester in Concert" in Hamburg auf der Bühne und wünschte ihren Fans ein frohes neues Jahr.

Mit einem vollen Terminkalender startet Ott jedoch nicht ins neue Jahr. "Den Januar nehme ich mir noch eine kleine Auszeit", verriet die Künstlerin gegenüber "Schlagerpuls" in einem kurzen Interview.

Und wie sieht es mit guten Neujahrsvorsätzen aus? Hat sich Ott da etwas Spezielles vorgenommen? "Vorsätze finde ich immer doof, die setzen einen nur unter Druck. Am liebsten starte ich mit einem freien Kopf ins neue Jahr", stellte die "Die immer lacht"-Sängerin klar.

Lesen Sie auch: Kerstin Ott plaudert aus dem Nähkästchen: Wie ihr Verhältnis zu Helene Fischer ist

Sängerin Kerstin Ott legt Auszeit im Januar ein

Fans müssen sich wegen der kleinen Auszeit aber keine Sorgen machen. Ab Februar wolle Ott wieder durchstarten, neue Songs schreiben und viel im Studio sein.

Los geht es mit Auftritten am 28. Februar 2026. Dann ist die Sängerin in Hannover bei der "Schlagernacht des Jahres" wieder live zu erleben.

"Ab dem Frühjahr bin ich auf verschiedenen Festivals, nicht nur in Deutschland, auch in der Schweiz und in Österreich, da freue ich mich sehr drauf", so die 43-Jährige. Auch seien einige TV-Shows bestätigt.

Lesen Sie auch: Sängerin spricht offen über Obdachlosigkeit, Spielsucht und Alkoholkonsum

Pausen werde Kerstin Ott aber hin und wieder einlegen. "Zwischendurch nehme ich mir immer kleine Auszeiten und möchte Zeit an der frischen Luft verbringen", so Ott zu ihrer weiteren Planung.