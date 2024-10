Schlagersängerin Kerstin Ott hat in dem NDR-Format "deep und deutlich" offen wie nie über ihre Probleme mit Spielsucht und Obdachlosigkeit gesprochen. In der NDR Talk Show wiederum redete Ott über ihren problematischen Alkoholkonsum.

Kerstin Ott in Interviews

Magdeburg/Halle (Saale). - Rund 100.000 Euro in sieben Jahren verzockt: Schlagersängerin Kerstin Ott erzählt im NDR-Format "deep und deutlich" offen über ihre Probleme mit Spielsucht und Obdachlosigkeit.

Mit bereits 18 Jahren habe sie angefangen, ihr Geld an Spielautomaten zu verzocken. Geholfen, von der Sucht loszukommen, hätte ihr kleine Zettelchen. ""Ich bin spielsüchtig, mein Name ist Kerstin Ott, Sie dürfen mich hier nicht mehr reinlassen", hieß es da. Diese habe sie mit ihrem Passbild an alle Spielhallen im Umkreis von 50 Kilometern verteilt.

Kerstin Ott: Schlagersängerin war spielsüchtig und obdachlos

Damit war es ihr nicht mehr möglich, auf die Schnelle Geld zu verzocken - auch, weil sie zu stolz gewesen sei, in die Spielhallen mit dem Zettel von ihr zu gehen.

Auch über ihre zwischenzeitliche Obdachlosigkeit sprach Ott. Nach mehreren gescheiterten beruflichen Erfahrungen habe sie ihren ursprünglichen Job als selbstständige Malerin nicht mehr ausüben können. "Da habe ich dann zwei Monate gehabt, in denen ich leider keine Wohnung mehr hatte, mit meiner damaligen Partnerin", so die Schlagersängerin.

Schlagersängerin Kerstin Ott übernachtete teils in ihrem Auto

Deswegen habe sie teils im Auto, teils bei Freunden übernachten müssen. Mittlerweile konnte Ott ihre Vergangenheit hinter sich lassen. Die Musik, ihre Partnerin und ihre zwei Kinder halfen ihr dabei.

Dass sie trotz ihrer Bekanntheit und ihres Erfolgs mit mehreren Gold- und Platinauszeichnungen bodenständig geblieben ist, liege auch in ihrer Natur. "Ich weiß, wie es ist, kein Geld zu haben. Da hau' ich auch jetzt nicht 300 Euro für eine Flasche Champagner raus", so Kerstin Ott in einem Interview.

Mittlerweile abstinent: Kerstin Ott über kritischen Alkoholkonsum

Vor mehr als einem Jahr hatte Kerstin Ott in der NDR Talk Show berichtet, dass sie früher vor ihren Shows zu Alkohol gegriffen habe. Eine halbe Flasche Wodka sollte demnach gegen Nervosität und Lampenfieber helfen.

In der aktuellen Ausgabe der NDR Talk Show erzählte Ott nun, dass sie mittlerweile keinen Alkohol mehr trinke. "Das war eine Kettenreaktion. Ich habe im letzten Jahr eine Reise nach Portugal gemacht und hatte eine Art Midlife-Crisis", so Sängerin.

Die Zeit habe sie genutzt, um ihren "Kopf zu sortieren". In der Folge habe sie ihre Ernährung umgestellt und es auch "endlich geschafft, mit dem Rauchen aufzuhören".

Sängerin Kerstin Ott lebt jetzt auch vegan

Mit ihrem Rauch-Ausstieg fing sie außerdem an, sich vegan zu ernähren - obwohl sie eigentlich total gern Käse aß, wie sie der Nachrichtenagentur DPA erzählte. Aber: „Wenn man aus den Gründen vegan wird, warum ich es bin, nämlich, weil mir die Tiere am Herzen liegen, fällt es einem nicht schwer, zu verzichten. Seit ich informiert bin, wie die Tiere auch bei Biohaltung gehalten werden, kann ich gar nicht mehr zurück zu einer nicht-veganen Ernährung.“

Auf Alkohol verzichtet die 42-Jährige also komplett. Ob sie sich dafür erklären müsse, wollte Moderatorin Bettina Tietjen in der NDR Talk -Show wissen.

Kerstin Ott: Ohne Alkohol zu den Konzerten

"Mittlerweile gar nicht mehr, weil die meisten Leute das schon wissen", so Kerstin Ott. "Aber ich habe auch keinen Stress damit zu sagen, dass ich keinen Alkohol trinke. Der größere Stress ist eher, dass sie sich erst fragen: Warum denn nicht? Ich habe damit kein Problem, ich trinke einfach nichts."

In der Vergangenheit habe Ott Alkohol genutzt, um vor Konzerten in Stimmung zu kommen: "Ich habe mich das erste halbe Jahr bei jedem Auftritt ziemlich weggeschossen."