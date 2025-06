Kerstin Ott und Helene Fischer sind keine Unbekannten in der Schlagerwelt. Sind die beiden auch privat befreundet oder herrscht da eher eisiges Klima?

Stuttgart. - Mit "Regenbogenfarben" waren Kerstin Ott und Helene Fischer 36 Wochen in den Charts. Die Duett-Version des Songs sangen die Schlagerköniginnen gemeinsam 2018 in der "Helene Fischer Show". Doch, wer denkt, dass die zwei Frauen dadurch Freundinnen geworden sind liegt falsch.

Im Podcast "Assenheimers Promitalk" von SWR4 beschreibt die 43-jährige Sängerin, dass sie den "Atemlos"-Star nur ein paar mal gesehen habe: "Es ist nicht so, dass wir die besten Buddys sind oder so." Weiterhin erzählt sie Moderator Jörg Assenheimer, dass von der Schlagerwelt oft gedacht werde, dass die Stars privat auch befreundet sind.

Kerstin Ott über "romantische Geschichte" mit Helene Fischer

"Das mit Helene Fischer ist immer so eine romantische Geschichte, weil die Leute immer denken, man ist zusammen hinter der Bühne, man ist zusammen im Studio und trinkt dann noch Kaffee", sagt sie in der Podcastfolge "Kerstin Ott: Von der Sucht in die Depression" vom 23. Mai.

Mit einigen wenigen Künstlern habe Kerstin Ott, die in den vergangenen Jahren immer wieder mit ihrer Alkohol- und Zigarettensucht zu kämpfen hatte, guten Kontakt – "mit denen man mal quatscht oder eine SMS schreibt", so Ott weiter. Zu ihren engsten Kontakten zählen Maite Kelly, Ben Zucker und Giovanni Zarrella.

Realität in der Schlagerwelt: Der Schein trügt

Der Alltag sehe anders aus: "Jeder hat auch viel zu tun, wir sind in unseren Garderoben und danach macht wieder jeder seins." Ansonsten seien die Kontakte gar nicht so eng. Sie sei auch glücklich, wenn sie nach den vielen Reisen in der Garderobe mal die Füße hochlegen könne und keinen Smalltalk machen müsse.