Den siebenten Todestag ihres Mannes Jens hat "Goodbye Deutschland"-Star Daniela Büchner mit den gemeinsamen Zwillingen verbracht. Eine Frage würde sie ihrem Mann gern noch stellen.

Sieben Jahre nach Tod von Jens! Das würde Daniela Büchner ihren Mann noch fragen

Vor sieben Jahren verlor Jens Büchner den Kampf gegen Krebs. So hat Daniela Büchner seinen Todestag verbracht.

Mallorca. – Vor sieben Jahren, am 17. November 2018, hat Jens Büchner (†49) seinen kurzen Kampf gegen den Lungenkrebs verloren.



Im Gespräch mit "RTL" erinnert sich Daniela Büchner nun an ihren Mann und spricht dabei auch über sehr persönliche Themen. In Anwesenheit von Jens brachte Daniela die Zwillinge Soraya und Diego (9) zur Welt, mit denen sie auch den Todestag verbracht hat.

Daniela Büchner verbringt Todestag von Jens mit ihren Zwillingen

Auf die Frage, was sie Jens heute fragen würde, antwortet die ehemalige Dschungelcamperin: "Ich würde ihn fragen, ob er sich seine Zwillinge so vorgestellt hat – mit so viel Kraft und Mut."

Die Kinder beginnen inzwischen zu verstehen, dass ihr Vater nicht mehr da ist, erzählt Daniela: "Der Tag war okay. Ich war viel mit den Zwillingen zusammen und wir haben ein bisschen darüber geredet. Sie werden bald zehn und fangen an zu begreifen."

Lesen Sie auch: Wie "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Danni Büchner mit Hass-Nachrichten umgeht

Daniela Büchner würde sich sehr wünschen, dass Jens miterleben könnte, wie die gemeinsamen Zwillinge aufwachsen. Denn Soraya und Diego kamen zwei Monate zu früh zur Welt und kämpften als Frühchen wochenlang ums Überleben.

Daniela Büchner bei "Goodbye Deutschland" ausgestiegen

Heute lebt Daniela Büchner mit ihren Kindern außerhalb von Cala Millor. Zuvor musste sie ihre Wohnung in der beliebten Auswanderer-Stadt wegen starkem Schimmel fluchtartig verlassen.

Lesen Sie auch: Café am Meer statt Realityshow? Danni Büchner redet über mögliche TV-Pause

Auch aus dem Projekt „Goodbye Deutschland“ stieg die 47-Jährige Anfang Februar des vergangenen Jahres nach knapp zehn Jahren aus, um sich neuen TV-Formaten zuzuwenden.

"Goodbye Deutschland" gedenkt Jens Büchner

An Jens Büchners Tod wurde auch auf dem offiziellen Instagram-Account von "Goodbye Deutschland" erinnert. "In liebevoller Erinnerung an Jens Büchner – einen Menschen, der das Leben nie leise, sondern immer mit voller Kraft gelebt hat. Mit all seinen Höhen, Tiefen, Ecken und Kanten war er echt, nahbar und einzigartig", heißt es dort in dem Post.

Darunter finden sich zahlreiche Kommentare von Fans der Sendung und Jens Büchner, die ihn ebenfalls vermissen. "Ich habe mich so sehr gefreut, dass Jens und Danni sich gefunden hatten. Sie haben so gut zusammen gepasst. Dann kam die Nachricht von Jens schrecklicher Krankheit und dass er den Kampf dagegen verloren hat. Ruhe in Frieden, lieber Jens", heißt es dort unter anderem.

Lesen Sie auch: Nach Koma auf Mallorca: "Goodbye Deutschland"-Star zurück zu Hause

Andere User schreiben: "Er war einfach so unterhaltsam. Traurig, dass er so früh gehen musste" oder "Ich habe GBD mit ihm sehr gern geschaut und durfte ihn auch persönlich treffen. Er war ein liebenswerter Chaot."