Nach einer lebensbedrohlichen Pilzinfektion und knapp zwei Monaten im Koma ist der „Goodbye Deutschland“-Star Thommy Schmelz wieder zu Hause. Seine Frau Kathrin gibt ein Gesundheitsupdate. Ganz über den Berg ist der Auswanderer noch nicht.

Peguera/Palma de Mallorca. – Die Zeit der Ungewissheit ist endlich vorüber und die Fans von Thommy Schmelz können aufatmen: Schmelz ist nach wochenlangem Aufenthalt im Krankenhaus wieder zu Hause in der eigenen Wohnung, wie seine Frau Kathrin Mermi-Schmelz jetzt auf Instagram bekannt gab.

Der TV-Auswanderer, der einem breiten Publikum durch die Vox-Sendung „Goodbye Deutschland“ bekannt ist, hatte seit Anfang Juli auf der Intensivstation im Krankenhaus auf Mallorca gelegen. Auslöser war eine lebensbedrohliche Pilzinfektion in der Lunge, begleitet von Herzversagen, was ihn in einen äußerst kritischen Zustand versetzte.

Nach knapp zwei Monaten im Koma: TV-Auswanderer Thommy Schmelz wieder zu Hause

„Wir haben tolle Nachrichten! Thommy ist zu Hause. Mein Kämpfer ist zu Hause“, jubelte Kathrin Mermi-Schmelz nun in ihrem Instagram-Video in die Kamera. Trotz dieser erfreulichen Nachricht bleibe seine gesundheitliche Situation aber weiter angespannt, verriet sie der „Mallorca Zeitung“.

„Gut geht es ihm noch nicht, aber er ist nicht mehr in einem lebensbedrohlichen Zustand.“ Ihr Mann sei von einem normalen Alltag weit entfernt. Noch sei er sehr wacklig auf den Beinen und schlafe viel.

Neben seiner Pilzinfektion an seiner Lunge seien jetzt chronische Probleme an Herz, Leber, Niere und Bauchspeicheldrüse hinzugekommen. Aus Thommy werde wohl nie wieder ein vollkommen gesunder Mensch, berichtete sie der „Mallorca Zeitung“.

„Goodbye Deutschland“-Star Thommy Schmelz kämpft nach Pilzinfektion mit Folgeschäden

Bereits in den vergangenen Wochen hatten Fans des Auswanderer-Paars Schmelz' Genesung mitverfolgen können. So hatte Mermi-Schmelz ein Video aus dem Krankenhaus veröffnetlicht, in dem sie über den aktuellen Stand berichtete. Darin erzählte sie, dass ihr Mann inzwischen regelmäßig Physiotherapie habe und sogar schon Treppen laufen übe, damit er zu Hause überhaupt in die Wohnung gelangen kann.

„Das sieht schon ganz gut aus“, kommentierte sie. Sie äußerte Ende August auch den Wunsch, ihren Thommy bald wieder mit nach Hause nehmen zu können. Dies wurde ihr wenige Tage später erfüllt.