Hoffnung für Thommy Schmelz: Der „Goodbye Deutschland“-Auswanderer zeigt erste Zeichen der Besserung. Seine Ehefrau berichtet, dass er die Intensivstation verlassen konnte.

Der Mallorca-Auswanderer Thommy Schmelz liegt immer noch im Krankenhaus. Ihm geht es aber etwas besser.

Peguera/Palma de Mallorca. – Es ist ein kleiner Funken Hoffnung: Thommy Schmelz, bekannt aus der Vox-Sendung "Goodbye Deutschland", geht es etwas besser. Dies berichtet seine Frau Kathrin Mermi-Schmelz auf Instagram.

„Mittlerweile ist Thommy von der Intensivstation runter, wird auch nicht mehr beatmet. Das ist natürlich erst mal eine sehr gute Nachricht“, zitieren mehrere Medien die 57-Jährige übereinstimmend.

Zustand von "Goodbye Deutschland"-Star Thommy Schmelz immer noch kritisch

Der aggressive Pilz, der sich in Thommys Lunge ausgebreitet hat, scheine sein Wachstum eingestellt zu haben, so Mermi-Schmelz weiter.

Der 54-Jährige könne inzwischen wieder selbstständig Nahrung zu sich nehmen. "Jetzt müssen wir gucken, dass Thommy isst. Gestern hat er einen kleinen Anfang gemacht, mit so einem komischen Gelee, aber es hat zumindest funktioniert", zitiert Merkur Mermi-Schmelz.

Generell sei der Zustand des "Goodbye Deutschland"-Stars aber noch kritisch. Über den Berg sei er noch nicht.

"Goodbye Deutschland"-Star Thommy kämpft gegen Pilze in der Lunge

Der TV-Auswanderer kämpft seit einigen Wochen um sein Leben. Mit einer emotionalen Videobotschaft hatte sich seine Frau Mermi-Schmelz vor Kurzem an ihre Follower gewandt und berichtet, dass die Medikamente, die gegen den Pilz eingesetzt werden, sehr aggressiv seien – "so aggressiv, dass sie schon bei gesunden Menschen verschiedene Organe schädigen können".

Seinerzeit machte sie sich Sorgen, dass die Medikamente nicht anschlagen könnten und der Pilz sich weiter ausbreiten könnte: "Der eine hat schon ein Loch reingefressen und die Zeit läuft uns ein bisschen davon. Weil die Gefahr, dass dieser Pilz ein Blutgefäß trifft, ist natürlich sehr groß und dann kann leider niemand mehr dem Thommy helfen, weil er dann verbluten würde", beschrieb Mermi-Schmelz unter Tränen die Situation.

In ihrer Botschaft wandte sie sich Hilfe suchend an ihre Follower: "Ich suche irgendjemanden da draußen, der vielleicht irgendeine Idee hat, wie man meinem Schatzi helfen könnte."

Sie habe bereits Kontakt mit Ärzten in Brasilien und der Berliner Charité aufgenommen, doch auch diese scheinen ratlos. Damit könne und wolle sie sich aber nicht zufriedengeben. "Bitte helft uns", so die 57-Jährige zum Schluss ihrer Botschaft.

TV-Auswanderer Thommy Schmelz seit Wochen im Krankenhaus

Der gelernte Gastronom wird seit Jahren von gesundheitlichen Rückschlägen geplagt. Erst im März 2025 musste ein Teil seines Lungenflügels entfernt werden, wie er auf seiner Instagram-Seite bekanntgab. Es bestand damals sogar Verdacht auf Lungenkrebs.

Nach einer kurzzeitigen Entwarnung wurde er nun erneut wegen Problemen mit der Lunge ins Krankenhaus eingeliefert und zwischenzeitlich sogar ins künstliche Koma versetzt. Darüber hielt seine Ehefrau ihre Fans und Follower auf dem Laufenden.

"Bangen, hoffen, beten, kämpfen jede einzelne Sekunde", schrieb sie zu einem Foto, das sie an Thommys Krankenbett zeigt, seine Hand haltend. Die Nachricht erschütterte die große Fangemeinde des Paares auf Mallorca.

Große Anteilnahme für "Goodbye Deutschland"-Star Thommy Schmelz

Die Anteilnahme an Thommy Schmelz' Schicksal war und ist groß: Zahlreiche Fans des schwer erkrankten "Goodbye-Deutschland"-Auswanderers zeigten und zeigen auf Instagram ihre Unterstützung. Unter einem früheren Beitrag sammelte sich etliche Genesungswünsche und mitfühlende Worte.

Für seine Ehefrau waren diese mitfühlenden Worte sicher ein Halt. Sie und Schmelz sind seit 1998 ein Paar und seit 2008 verheiratet. Bekannt wurde das Paar durch ihre Teilnahme an der Vox-Sendung "Goodbye Deutschland", in der seine Auswanderung nach Brasilien gezeigt wurde. Inzwischen leben die beiden auf Mallorca.