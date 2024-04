New York - Football-Star Travis Kelce (34) wird Quizshow-Moderator. Der Freund von Musik-Superstar Taylor Swift (34) werde eine Staffel mit 20 Episoden der Quizshow „Are You Smarter Than a Celebrity?“ moderieren, teilte der Streamingdienst Amazon Prime mit.

In der Show tritt ein Kandidat oder eine Kandidatin mithilfe einer Gruppe von Stars an, um eine Reihe von Fragen zu beantworten und den Hauptpreis von 100.000 Dollar (etwa 90.000 Euro) zu gewinnen. Ein Startdatum oder weitere Details wurden zunächst nicht mitgeteilt.

„Seit meiner Kindheit liebe ich Gameshows und bin aufgeregt, in die Fußstapfen von so vielen TV-Ikonen zu treten“, wurde Kelce zitiert. „Ich bin nur glücklich, auf der Moderatoren-Seite zu sein und gespannt, wie diese berühmten Gesichter sich schlagen werden.“

Kelce, der seit dem vergangenen Jahr mit Swift zusammen ist, hat schon mehrere kleinere TV-Auftritte gehabt und moderiert auch einen erfolgreichen Podcast. Mit den Kansas City Chiefs gewann Kelce dreimal den Super Bowl.