Nach dem Gewinn des Fiba Europe Cups haben die Niners Chemnitz in der Bundesliga die Erfolgsspur verloren. Beim 83:91 gegen Vechta laufen die Sachsen fast von Beginn an einem Rückstand hinterher.

Chemnitz - Den Niners Chemnitz geht zum Ende der Basketball-Saison die Puste aus. Das Team von Trainer Rodrigo Pastore verlor am Mittwoch sein Bundesliga-Heimspiel gegen den Tabellen-Siebten Rasta Vechta 83:91 (45:55) und kassierte damit die dritte Niederlage in Folge. Für die Sachsen waren Kevin Yebo (23 Punkte), Aher Uguak (14), DeAndre Lansdowne, Jeff Garrett (je 12) und Wesley van Beck (10) am erfolgreichsten. Den größten Anteil am Sieg der Gäste hatten Tommy Kuhse (21), Joel Aminu (15), Ryan Schwieger, Wes Iwundu (je 13) und Johann Grünloh (10).

Nur bis zur 2. Minute (4:1) lagen die Hausherren vorn. Dann zog Vechta über 4:6 (4. Minute) und 7:14 (7.) bis zur 19. Minute auf 39:53 davon. Diesen Vorsprung retteten die Gäste über die Zeit, profitierten dabei aber auch von den insgesamt 19 Ballverlusten der Chemnitzer.

Zwar kamen die Niners in der letzten Minute noch einmal auf 80:82 heran, aber der erfolgreiche Dreier von Iwundu zum 80:85 besiegelte die achte Saisonniederlage des Fiba Europe Cup-Gewinners.