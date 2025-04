Los Angeles - US-Schauspielerin Ellen Pompeo („Grey's Anatomy“, „Good American Family“) hat von der Großzügigkeit von Superstar Taylor Swift geschwärmt. Obwohl diese sie erst kurz gekannt habe, habe Swift ihr einen Scheck für einen wohltätigen Zweck ausgestellt. „Sie kannte mich kaum mehr als 20 Minuten und sie stellte mir den größten Scheck aus, ohne mit der Wimper zu zucken“, erzählte Pompeo in der „Jennifer Hudson Show“.

Das Geld war demnach für ein Kinderkrankenhaus in Los Angeles bestimmt, in dem Pompeo und ihr Ehemann Chris Ivery Freiwilligenarbeit leisten. „Dort gibt es ein tolles Programm, in dem Musik für die Babys auf der Neugeborenen-Intensivstation gemacht wird“, sagte die 55-Jährige. Eltern nehmen sich dabei selbst auf, wie sie Kinderlieder singen und die Musik wird den Babys vorgespielt, wenn ihre Eltern nicht da sein können, so Pompeo.

Für dieses Programm bat die Schauspielerin den Pop-Star um eine Spende - und Taylor Swift kam dem nach. „Sie ist eine tolle Frau“, sagte Pompeo. Begegnet seien sich die beiden zuvor nur beim Dreh des Musikvideos zu Swifts Song „Bad Blood“ (2015). „Sie lud mich ein, in dem Video zu sein, und ich dachte, das macht sicher Spaß“, erinnerte sich die Schauspielerin. Der Dreh sei rund gelaufen: „Es war die einfachste Sache.“