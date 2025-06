Um an Geld zu kommen, geben Trickbetrüger sich am Telefon immer wieder als Polizisten oder Verwandte aus. Eine Seniorin aus Berlin fällt darauf nicht rein.

Berlin - Eine 85 Jahre alte Berlinerin hat einen falschen Polizisten enttarnt. Der Mann wurde auf den Hinweis der Seniorin am Dienstagvormittag von der Polizei festgenommen. Der Mann hatte die 85-Jährige angerufen und sich als Polizist ausgegeben, wie die Polizei berichtet.

Demnach behauptete er, dass in der Nachbarschaft aktuell eine erhöhte Kriminalität herrsche und die 85-Jährige nicht das Haus verlassen solle. Auch sie könne Opfer einer Straftat werden, so die Behauptung. Die Frau solle ihre Wertsachen als Beweismittel von einem Polizeibeamten fotografieren lassen, angeblich um sie zu schützen. Doch die 85-Jährige schöpfte Verdacht und rief die Polizei. Als der Tatverdächtige an der Tür klopfte, nahmen die Beamten ihn fest. Er soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden.