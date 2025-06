Lärz - An der Mecklenburgischen Seenplatte öffnet mit dem Fusion-Festival eines der größten alternativen Musik- und Kulturfestivals Deutschlands und Europas die Tore. Ab dem Morgen (7.00 Uhr) können Gäste auf das Gelände auf einem ehemaligen sowjetischen Militärflugplatz in Lärz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte). Zehntausende Menschen werden erwartet. Techno, Rock, Pop und viele andere Musikstile stehen auf dem Programm ebenso wie Theater oder Workshops.

Das Programm beginnt Mittwochabend, bevor am Donnerstagabend die großen Bühnen eröffnet werden und das Festival richtig in Fahrt kommt. Die Organisatoren hatten vorab auf mögliche Schwierigkeiten bei der An- und Abreise mit der Bahn hingewiesen, wegen Bauarbeiten und Zugausfällen aus und in Richtung Berlin. Die Fusion geht bis einschließlich Sonntag.