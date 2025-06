Pedro Pascal war zuletzt in der Videospieladaption „The Last of Us“ zu sehen. (Archivbild)

Berlin - „Game of Thrones“-Star Pedro Pascal hadert nach eigenen Worten mit dem Älterwerden. „40 fühlte sich erwachsen und stark an“, sagte der Chilene, der im April seinen 50. Geburtstag feierte, der Zeitschrift „Vanity Fair“. „50 fühlte sich verletzlicher an – viel verletzlicher.“

Und das trotz seines Erfolgs? „Gerade deshalb“, sagte der Schauspieler. Pascal ziert das Cover der neuen „Vanity Fair“-Ausgabe - und löste damit einen Hype in den sozialen Medien aus.

Seine Rolle als Oberyn Martell in der HBO-Serie „Game of Thrones“ machte Pascal einem größeren Publikum bekannt. Zuletzt war er unter anderem in der Videospieladaption „The Last of Us“ zu sehen. Dort spielt er Seite an Seite mit der Britin Bella Ramsey (21), die auch in „Game of Thrones“ eine Rolle hatte.