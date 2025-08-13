Wie steht es um das Liebesleben von Daniela "Danni" Büchner? Hat sie derzeit einen Mann an ihrer Seite? In einer Fragerunde auf Instagram hat die TV-Auswanderin darüber gesprochen.

Mallorca. – Danni Büchners (47) Mann, "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Jens Büchner (†49), ist 2018 gestorben. Seitdem geht die 47-Jährige überwiegend solo durchs Leben. Da es viele ihrer Follower interessierte, hat sie nun auf Instagram Auskunft über ihr Liebesleben gegeben.

"Ich bin eine glückliche Single-Maus", erklärte der "Goodbye Deutschland"-Star dort. Auch gebe es aktuell keinen neuen Partner in ihrem Leben geben, berichtet Tag24 aus der Instagram-Fragerunde.

Auskünfte übers Liebesleben: Danni Büchner ist derzeit Single

Hin und wieder würde sie zwar Männer kennenlernen. Fürs Online-Dating habe die Wahl-Mallorquinerin jedoch nichts übrig.

Gibt es etwas, dass sie an einer neuen Liebe hindert? "Ich muss erstmal einiges verarbeiten", gestand sie. Offen bleibt jedoch, ob sich dieser Satz auf Büchners gescheiterte Beziehungen in der Vergangenheit bezieht oder ob sie damit den Tod ihres Mannes meint.

In Bezug auf Jens Büchner ist die 47-Jährige demnach inzwischen von einer Sache mächtig genervt. Kritiker würden ihr vorwerfen, nur durch ihren Mann bekannt geworden zu sein. Immer wieder müsse sie sich für ihre Bekanntheit rechtfertigen.

"Goodbye Deutschland"-Star muss sich wegen Bekanntheit rechtfertigen

So fragte beispielsweise eine Instagram-Userin: "Warum profilierst du dich immer noch über deinen Mann? Mein Mann ist auch gestorben."

"Seit fast sieben Jahren meistere ich mein Leben ALLEIN. Niemand außer mir bezahlt meine Miete oder ähnliches. Im Gegenteil", war ihre Antwort darauf.

Einen Umgang mit Hass-Nachrichten hat Büchner jedenfalls inzwischen gefunden: Sie nehme sich diese schon lange nicht mehr zu Herzen. Dennoch lasse sie die Kritik nicht auf sich sitzen und reagiere zumeist darauf.