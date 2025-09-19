Im April wurden neun Menschen verletzt, weil ein Bus und eine Straßenbahn kollidierten. Gegen den Busfahrer laufen Ermittlungen.

Halle - Die Staatsanwaltschaft in Halle ermittelt nach einem Unfall wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen einen Busfahrer. Wann das Verfahren abgeschlossen werden kann, sei derzeit unklar, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Zuvor hatte der Mitteldeutsche Rundfunk berichtet.

In Halle waren im April eine Straßenbahn und ein Bus zusammengestoßen. Der Bus war daraufhin gegen eine Hauswand geprallt. Bei dem Unfall wurden neun Menschen verletzt - der Fahrer des Busses schwer. Fraglich ist aktuell immer noch, ob der Busfahrer über eine rote Ampel gefahren ist.

Nach dem Unfall sei auch gegen den Straßenbahnfahrer ermittelt worden, sagte die Sprecherin. Das Verfahren gegen ihn sei jedoch zwischenzeitlich eingestellt worden. Der Vorwurf der fahrlässigen Körperverletzung habe nicht nachgewiesen werden können.