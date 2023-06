Das Logo der Sparkasse ist an der Fassade eines Gebäudes in der Innenstadt zu sehen.

Potsdam - Der Vorstandschef der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS) hat die geplanten Filialschließungen verteidigt. „Wir werden dieses Konzept umsetzen; damit stellen wir uns zukunftsfähig auf“, sagte der Vorsitzende des Vorstands der MBS, Andreas Schulz, der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“ (Samstag). Die Mittelbrandenburgische Sparkasse will 30 von 141 Geschäftsstellen schließen und löste damit Kritik aus.

Kunden würden künftig maximal bis zu 20 Kilometer fahren müssen, um zu einer Sparkassen-Filiale zu kommen, sagte Schulz der Zeitung. „Wir werden weiter der Anbieter mit dem mit Abstand größten Filialnetz sein.“

Zu Gründen für die Schließung von Geschäftsstellen sagte Schulz: „Wir haben Filialen, in die nur noch sehr wenige Kunden kommen. Rund ein Drittel der Kunden besucht unsere Geschäftsstellen überhaupt nicht mehr. 80 Prozent sind fürs Online-Banking freigeschaltet“, sagte Schulz. Die wirtschaftliche Basis sei an zahlreichen Standorten mittlerweile gefährdet.

„In manchen kleinen Geschäftsstellen kommen am Tag im Schnitt zehn Servicefälle zusammen - also Überweisungen, Daueraufträge, Kartensperrungen oder dergleichen. Rechnet man noch den Klönschnack übers Wetter dazu, ist das in gut einer Stunde erledigt.“ Der Sparkassen-Chef sagte weiter: „Ab und zu kommt ein Beratungsgespräch dazu. Die Filialen haben aber mehrere Stunden am Tag geöffnet. Und es sind immer mindestens zwei Angestellte zugegen. Was sollen die den Rest des Tages tun?“