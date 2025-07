Feuerwehr und Polizei werden am späten Vormittag in die Stralauer Allee gerufen. Dort stand ein Auto in Flammen.

Berlin - Die Feuerwehr hat in Berlin-Friedrichshain ein in Flammen stehendes Auto gelöscht. Das Feuer brach am Vormittag in der Stralauer Allee aus, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde demnach ersten Erkenntnissen niemand. Die Ermittlungen auch zur Brandursache laufen.