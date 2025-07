Einbeck/Bielefeld - Als Reaktion auf die Aussagen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat ein Zirkus in Bielefeld eine Regenbogenfahne über seinem Zelt gehisst. „Der Bundestag ist ja nun kein Zirkuszelt“ hatte Merz in der ARD-Talkshow „Maischberger“ gesagt und damit die Entscheidung von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) verteidigt, während des Christopher Street Day (CSD) in Berlin nicht die Regenbogenfahne auf dem Reichstag zu hissen.

Ein Sprecher des Zirkus Charles Knie aus Niedersachsen nannte diese Aussagen respektlos gegenüber der LGBTQ-Gemeinschaft sowie der Zirkusbranche. „Wir sind ernst zu nehmen. Wir wünschen uns mehr Respekt.“ LGBTQ steht für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans- und queere Menschen.

„Unabhängig davon, ob es im Bundestag manchmal theaterähnlich zugeht, gehört die Regenbogenfahne aus unserer Sicht auf den Reichstag“, sagte der Sprecher weiter. Daher sei aus dem Zirkus-Team die Idee entstanden, die Fahne über dem eigenen Zirkus zu hissen. Ein Hochseilartist hatte sie dort befestigt. Sie soll nun mindestens bis zum CSD in Berlin am 26. Juli hängen.

Kritik an Kanzler Merz

Bereits in den vergangenen Tagen gab es von verschiedenen Stellen Kritik an Merz - auch aus den eigenen Reihen. Der Vorsitzende des Bundesverbands Lesben und Schwule in der Union (LSU), Sönke Siegmann, nannte die Wortwahl in der „taz“ „unglücklich“. Die Queer-Beauftragte der Bundesregierung, Sophie Koch, fragte gegenüber dem Nachrichtenportal „ZDFheute.de“: „Wenn die Regenbogenfahne die Fahne auf einem Zirkuszelt ist, was sind dann queere Menschen?“ Der Vorstand der Lesben- und Schwulenverband (LSVD), Andre Lehmann, verwies im ZDF darauf, dass queere Menschen zur Zeit des Nationalsozialismus verfolgt und auch in der Bundesrepublik lange Zeit kriminalisiert wurden.

Die Regenbogenfahne steht für die Vielfalt und das Miteinander, das am CSD gefeiert wird. Ebenso wird an dem Tag der Unterdrückung von homosexuellen, bisexuellen und Transgender-Menschen gedacht - speziell mit Blick auf die Stonewall-Unruhen in der Christopher Street 1969 in New York.