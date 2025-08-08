Das langersehnte Badewetter ist wieder da: In der Hauptstadtregion bleibt es trocken, mit viel Sonne und bis zu 28 Grad. Am Wochenende wird sogar die 30-Grad-Marke geknackt.

Berlin/Potsdam - Berlin und Brandenburg starten bei wolkigem, aber trockenem Wetter in den Tag. Im Laufe des Freitags soll es dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge häufig auflockern – und mit Höchstwerten zwischen 26 und 28 Grad sommerlich warm werden. Der Wind weht meist schwach bis mäßig aus westlicher Richtung.

Die Nacht zum Samstag bleibt niederschlagsfrei, bei Tiefstwerten zwischen 16 und 11 Grad. Der Samstag bringt dann den Höhepunkt des Sommerwetters: Bei viel Sonne und nur wenigen Wolken klettern die Temperaturen auf bis zu 32 Grad. Auch am Sonntag bleibt es meist heiter – mit Höchstwerten zwischen 24 und 27 Grad.

Zu Wochenbeginn setzt sich das freundliche Wetter fort: Der Montag wird sonnig und trocken bei bis zu 29 Grad.