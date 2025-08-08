Badegäste beobachten bei Berga, wie ein Mann vom Uferrand eines Sees ins Wasser stürzt. Sie reagieren schnell, doch jede Hilfe für den 39-Jährigen kommt zu spät.

Berga - Ein Mann ist bei Berga in einen Baggersee gestürzt und gestorben. Badegäste beobachteten, wie der 39-Jährige am Donnerstagabend plötzlich vom Ufer ins Wasser fiel, erklärte eine Sprecherin der Polizei. Daraufhin alarmierten sie einen Notarzt, der den Mann nur noch bergen und dessen Tod feststellen konnte. Die Polizei vermutet eine medizinische Ursache und leitete Ermittlungen ein. Ein Einwirken Fremder sei aber unwahrscheinlich, hieß es.