Angeleinte Hunde vor Supermärkten sind kein seltenes Bild. Als ein Besitzer aus dem Laden kam und sein kleiner Welpe weg war, alarmierte er die Polizei.

Neuruppin - Die Polizei hat in Neuruppin einen gestohlenen Hundewelpen aufgespürt und an den Besitzer zurückgegeben. Das Tier war am Mittwoch vor einem Supermarkt entwendet worden, wie die Polizei nun mitteilte. Eine Zeugin, die über einen Aufruf in sozialen Medien von dem Diebstahl erfahren hatte, meldete sich bei den Beamten. Sie gab an, am Tattag einen 39-jährigen Neuruppiner mit dem Welpen im Stadtgebiet gesehen zu haben.

Daraufhin erwirkte die Kriminalpolizei einen Durchsuchungsbeschluss. In der Wohnung des Mannes wurde der Welpe mit Hilfe eines Chiplesegeräts identifiziert und noch am Donnerstagabend an den rechtmäßigen Eigentümer übergeben.