Berlin - Auf sommerliche Temperaturen können sich die Menschen am Donnerstag in Berlin und Brandenburg einstellen. Bis zu 28 Grad und viel Sonne sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes zu erwarten. Am Morgen sei der Himmel zunächst meist klar, im Verlauf des Tages würden Wolken aufziehen. Es bleibe den Tag über trocken und ab Mittag sei mit Windböen zu rechnen, gegen Abend werde sich der Wind jedoch wieder legen. Auch in der Nacht zum Freitag wird es den Meteorologen zufolge trocken bleiben. Der Himmel bleibe die Nacht über klar. Die Temperaturen sollen auf bis zu elf Grad sinken.

Der Freitag wird laut Wetterdienst etwas wechselhafter: Der Tag startet demnach zunächst trocken und mit höheren Temperaturen. Bis zu 25 Grad werden erwartet. Die Meteorologen rechnen gegen Nachmittag und Abend mit Wolken und Regen, insbesondere im Norden und im Osten Brandenburgs. Auch auf Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen können sich die Menschen dort einstellen. In der Nacht auf Samstag fallen die Temperaturen laut Vorhersage auf bis zu neun Grad.