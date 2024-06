Sommerlicher Dienstag in Berlin und Brandenburg

Badegäste genießen das warme Wetter und baden im Strandbad am Müggelsee.

Berlin/Potsdam - Auf viel Sonne und sommerliche Temperaturen können sich die Menschen in Berlin und Brandenburg am Dienstag einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, bringt ein Hochdruckgebiet viel trocken-warme Luft in die Region und sorgt für heiße Sommertage. Der Vormittag startet sonnig, im Tagesverlauf sind vereinzelt Quellwolken zu erwarten. Die Temperaturen klettern dabei bis auf 29 Grad. Dazu weht ein schwacher Ostwind.

In der Nacht auf Mittwoch bleibt es bei Tiefsttemperaturen von 13 Grad trocken und leicht windig in Berlin und Brandenburg.