Junge Soldaten legen in Beelitz ihr Gelöbnis ab - mitten in einer hitzigen Debatte um den Wehrdienst. Auch Brandenburgs Innenminister wird erwartet.

Beelitz - Soldaten der Bundeswehr legen an diesem Freitag in Beelitz ihr feierliches Gelöbnis ab. Erwartet wird dazu Brandenburgs Innenminister René Wilke (parteilos). In Deutschland ist derzeit eine Debatte um den Wehrdienst und die Nachwuchswerbung entbrannt.

An dem öffentlichen Gelöbnis (11.00 Uhr) sollen 65 Rekrutinnen und Rekruten der Logistikbataillone aus Burg in Sachsen-Anhalt und aus Beelitz teilnehmen - sowohl freiwillig Wehrdienstleistende als auch Soldaten auf Zeit.

Die Bundesregierung ringt um ein neues Wehrdienstgesetz, das zum 1. Januar in Kraft treten soll. Der Wehrdienst soll zunächst auf Freiwilligkeit beruhen. Der Streit drehte sich vor allem darum, wie verfahren werden soll, wenn sich nicht genügend Freiwillige für die Bundeswehr finden.