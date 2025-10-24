SEK-Einsatz in Erfurt: Ein Anwohner verständigt wegen seines Nachbars die Einsatzkräfte. Dieser ist bei der Polizei kein Unbekannter.

Erfurt - Polizeikräfte eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) sind am Donnerstagabend im Erfurter Stadtteil Herrenberg zum Einsatz ausgerückt. Ein Mann hatte die Polizei verständigt, da sein 29 Jahre alter Nachbar im Treppenhaus randalierte und die Situation zu eskalieren drohte, wie die Polizei mitteilte.

Da ein ähnlicher Einsatz bei dem gleichen 29-Jährigen vor etwa zwei Wochen bereits eskaliert und der Mann festgenommen worden war, reagierte die Polizei dieses Mal mit einem Großaufgebot. Zu einer Festnahme kam es am Donnerstagabend jedoch nicht. Der 29-Jährige durfte in seiner Wohnung bleiben. Er habe keine nennenswerte Straftat begangen, hieß es weiter. Die Polizei sprach demnach von einer präventiven Gefahrenabwehr.