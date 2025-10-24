In Berlin und Brandenburg wird es windig, nass und spürbar kühler. Das Wetter zum Wochenende bleibt unbeständig.

Berlin/Potsdam - Über Berlin und Brandenburg zeigt sich der Freitag von seiner herbstlichen Seite. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit dichten Wolken und gelegentlich etwas Regen, bei Temperaturen von rund zwölf Grad. Dazu frischt der Wind deutlich auf, es werden teilweise stürmische Windböen erwartet.

In der Nacht zum Samstag beruhigt sich das Wetter etwas. Bei wechselnder Bewölkung bleibt es meist trocken, die Temperaturen sinken auf neun bis sechs Grad. Tagsüber zeigt sich der Samstag erneut trüb und windig. Dichte Wolken bringen zeitweise Regen, die Höchstwerte liegen nach DWD-Vorhersage zwischen 11 und 13 Grad.

Auch am Sonntag bleibt es herbstlich: Viele Wolken und zeitweiser Regen bestimmen das Bild, die Temperaturen verharren bei kühlen elf Grad. Der Südwestwind frischt erneut auf und kann in Böen stürmisch werden.