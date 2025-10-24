weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Kriminalität: Polizeiautos brennen am Kaiserdamm – Staatsschutz ermittelt

Kriminalität Polizeiautos brennen am Kaiserdamm – Staatsschutz ermittelt

Zwei Fahrzeuge der Polizei wurden in Berlin bei einem Brand in der Nacht zerstört. Hinweise deuten auf eine politische Tat hin.

Von dpa 24.10.2025, 06:15
Die zwei zivilen Fahrzeuge standen auf Parkplätzen der Polizei. (Symbolbild)
Die zwei zivilen Fahrzeuge standen auf Parkplätzen der Polizei. (Symbolbild) Carsten Rehder/dpa

Berlin - Zwei zivile Polizeiautos haben vergangene Nacht am Kaiserdamm in Charlottenburg gebrannt. Nach Polizeiangaben brannten die Autos gegen 1.20 Uhr auf einem Parkplatz, der für Polizeifahrzeuge vorgesehen ist.

Ersten Erkenntnissen zufolge könnte es sich um eine politisch motivierte Tat handeln. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen, weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.