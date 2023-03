Berlin - Ein erwachsener Sohn hat seine alte Mutter in Berlin mit einer Waffe bedroht und damit den Einsatz eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Polizei ausgelöst. Der 43-jährige Mann tauchte am späten Montagabend um kurz vor Mitternacht in der Wohnung seiner 72-jährigen Mutter in Reinickendorf auf, bedrohte sie mit einer Schusswaffe und verlangte Geld, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Frau floh aus der Wohnung und alarmierte die Polizei. Die Polizei schickte unter anderem eine schwer bewaffnete Spezialeinheit zu der Adresse, die den Sohn festnahm. In der Wohnung fanden die Polizisten eine Schreckschusspistole. Der Mann wurde bereits wegen Betrugs gesucht. Die Mutter stand unter Schock und kam in ein Krankenhaus.