Nach einem Unfall alarmiert das Telefon automatisch die Behörden. Drei Menschen wurden verletzt und sofort versorgt.

Oldenburg - Das automatische Notrufsystem eines Smartphones hat die Behörden unmittelbar nach einem Verkehrsunfall alarmiert. Laut Feuerwehr war es am Freitagabend gegen 20.20 Uhr in Großenkneten (Landkreis Oldenburg) zu einem Unfall zwischen zwei Pkws an einer Kreuzung gekommen. Die drei verletzten Personen konnten die Fahrzeuge demnach selbst verlassen und wurden sofort medizinisch versorgt.

Das Smartphone hatte nach Angaben der Polizei wohl auf den plötzlichen Schlag infolge des Unfalls reagiert und den Notruf gewählt. Dies komme gar nicht so selten vor, hieß es.