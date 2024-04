In Kladow wird am Freitagmittag eine Frau von einem Linienbus überfahren. Die Seniorin hatte dort an einer Ampel gewartet und war unerwartet nach vorn gefallen.

Berlin - Eine Frau ist in Berlin-Kladow von einem Linienbus überrollt und tödlich verletzt worden. Die 75-Jährige starb noch am Unfallort, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Ein 14 Jahre alter Fahrgast stieß beim Bremsen des Busses mit dem Kopf gegen eine Haltestange. Er wurde zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht und anschließend seiner Mutter übergeben.

Nach derzeitigen Ermittlungen und Zeugenangaben wartete die Seniorin am Freitagmittag an einer roten Fußgängerampel am Ritterfelddamm und fiel plötzlich nach vorn in Richtung Fahrbahn. Sie wurde von den hinteren Reifen des Busses der Linie X34 überrollt. Für die Unfallaufnahme blieb der Ritterfelddamm für mehrere Stunden gesperrt. Warum die Frau stürzte, sei Gegenstand der Ermittlungen, sagte eine Polizeisprecherin.