„Seid Menschen“: Erinnerung an Margot Friedländer

Berlin - Zwei Monate nach dem Tod von Margot Friedländer würdigt eine offizielle Gedenkfeier in der Berliner Philharmonie noch einmal das Leben und Wirken der Holocaust-Überlebenden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hält heute Abend die Gedenkrede auf die Berlinerin, die sich jahrzehntelang für Aussöhnung und Menschlichkeit eingesetzt hatte. Sie war Anfang Mai im Alter von 103 Jahren gestorben.

Margot Friedländer stammte aus einer jüdischen Familie und wurde von den Nationalsozialisten in das Konzentrationslager Theresienstadt verschleppt. Nach der Befreiung 1945 ging sie mit ihrem Mann ins Exil in die USA. Erst mit 88 Jahren zog Margot Friedländer zurück nach Berlin und erzählte ihre Geschichte als Zeitzeugin unter anderem in Schulen. Ihr eindringlichster Appell gegen Ende ihres Lebens war: „Seid Menschen.“

2023 hatte Margot Friedländer eine eigene Stiftung gegründet, die nun auch die Gedenkfeier ausrichtet. Die Veranstaltung wird ab 18.00 Uhr live im rbb Fernsehen übertragen. Zweck der Stiftung ist der Einsatz für Demokratie und Freiheit und gegen Antisemitismus und Ausgrenzung.