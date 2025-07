In der Ausstellung „Take Off 2025“ zeigen sieben Meisterschülerinnen und -schüler ihre Arbeiten.

Halle - Die Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle bereitet sich auf ihren jährlichen Veranstaltungshöhepunkt vor: Am kommenden Wochenende öffnet die Hochschule ihre Türen zur diesjährigen Jahresausstellung. „Das ist eigentlich der Moment, in dem man die Arbeiten sinnlich erfassen und mit den Studierenden über ihre Hintergründe ins Gespräch kommen kann“, sagte Rektorin Bettina Erzgräber vor der Eröffnung der Ausstellung am Freitag.

Offene Werkstätten und Einblicke hinter die Kulissen

Am Samstag und Sonntag (12. und 13. Juli) können Besucherinnen und Besucher an mehreren Standorten in Halle Werke aus allen Studienrichtungen entdecken - darunter auch Diplom- und Masterarbeiten. Interessierte erhalten Einblicke in die Ateliers und Werkstätte und können sich über ein Studium an der Burg informieren, etwa bei Mappenberatungen oder Gesprächen mit Lehrenden.

Eröffnet wird die Ausstellung am Freitagabend um 18.00 Uhr im Volkspark Halle mit der Ausstellung „Take Off 2025“, in der sieben Meisterschülerinnen und -schüler aktuelle künstlerische Arbeiten zeigen. Die Werke sind geprägt von raumgreifenden und installativen Arbeiten und widmen sich existenziellen Themen wie Bedrohungen, der Verlust kindlicher Ideale oder die

Endlichkeit des Lebens. Die Ausstellung ist im Anschluss noch bis zum 3. August für die Öffentlichkeit zugänglich.

Modenschau mit musikalischer Inszenierung

Anschließend will die Studienrichtung Mode um 20.00 Uhr auf dem Gelände des geplanten Kunstneubaus an der Seebener Straße ihre Werke zeigen, begleitet von 54 Musikerinnen und Musikern der Staatskapelle Halle. Für die Burg ist der neue Standort zugleich ein symbolischer Auftakt für den geplanten Neubau eines Ateliergebäudes für den Fachbereich Kunst.

Das Programm zur Jahresausstellung umfasst zudem Preisverleihungen, Informationsveranstaltungen und ein Sommerfest mit Live-Musik. Der Eintritt zur Ausstellung ist frei, zur Modenschau kostet der Eintritt 20 Euro.