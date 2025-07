Berlin - Fernsehstar Barbara Wussow hat bei ihren ersten Dreharbeiten auf dem „Traumschiff“ den Dampfer zuerst verpasst. Es war allerdings gar nicht ihre Schuld, wie sie am Rande des 60. Jubiläums der Produktionsfirma Polyphon in Berlin der Deutschen Presse-Agentur erzählte. „Ich wurde auf die falsche Insel geflogen, gerade bei meinem Einstieg, bei meiner allerersten Folge.“

Schauplatz des Geschehens im Jahr 2017 waren die Kapverdischen Inseln vor Afrika, so die 64-Jährige. Dort gebe es eine Insel und einen Ort, die sehr ähnlich hießen: Sal und Sal Rei. „Und ich flog auf die falsche Insel und habe dann mit meiner Kostümbildnerin den ganzen Tag dort verbracht.“

Im Fischerboot nachts aufs Meer hinaus

Am Abend sei schließlich ein älterer Herr mit einem Fischerboot aufgetaucht, Wussow stieg mit ihrer Team-Kollegin und ihrem Koffer ein. „Und dann ging es ins Meer hinaus in die Nacht. Ich sage: "Wo fährt der mit uns hin? Der entführt uns jetzt, Gottes Willen"“, erinnerte sich die Schauspielerin.

„Nach 20 Minuten - was sehr lang ist in einem kleinen Fischerbötchen - kam ein kleines Licht am Horizont und das entpuppte sich als die "Amadea", das "Traumschiff".“ Das Boot und das Schiff hätten nebeneinander navigiert. „Und oben ging die Ladeluke auf. Und ich stand da im Wintermantel und dachte: "Ja, und wie soll ich da jetzt raufkommen?" Dann haben sie die Strickleiter heruntergelassen.“

Die verrückte Szene landete im Drehbuch

Wussow habe Zweifel gehabt, ob das klappt. „"Wieso soll ich da jetzt raufsteigen? Das kann ich doch nicht machen." Dann kam ein sehr süßer Steward, den es immer noch gibt auf dem "Traumschiff", mein Lebensretter Angel, und er hat gesagt: "You are a strong woman, you can do it“, so Wussow.

„Und dann bin ich zu meinem ersten Auftritt auf dem "Traumschiff" die Leiter raufgeklettert.“ Die Szene habe allen so gut gefallen, dass sie in abgewandelter Form im Drehbuch gelandet sei. Und Wussow ist erneut die Strickleiter zum Kreuzfahrtschiff hochgeklettert. „An einem Hafen, stehend bei Sonnenschein wurde die Szene nochmal gedreht und die sieht man dann in meiner ersten Folge. So komme ich aufs Schiff.“ 2018 sei das Ganze dann als „Das Traumschiff: Malediven“ ausgestrahlt worden.