Heute bleibt es in Berlin und Brandenburg sommerlich warm – am Nachmittag steigt jedoch das Risiko für kräftige Gewitter. (Archivbild)

Berlin/Potsdam - Die Menschen in Berlin und Brandenburg müssen sich auf wechselhaftes Wetter einstellen. Am Mittwoch erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) zunächst schwülwarmes Sommerwetter, bevor es später unruhiger wird. Die Temperaturen liegen bei 26 bis 29 Grad. Dazu weht ein schwacher Wind aus südlichen Richtungen.

Am Vormittag klingt der Regen aus der Nacht ab, ab dem Nachmittag können sich jedoch erneut Schauer bilden. Dabei ist auch mit kräftigen Gewittern zu rechnen, die lokal Sturmböen um 70 Kilometer pro Stunde und Starkregen bringen können. In der Nacht zum Donnerstag bleibt es vielerorts wolkig mit vereinzelten Schauern oder Gewittern bei Tiefstwerten zwischen 18 und 15 Grad.

Auch in den kommenden Tagen bleibt das Wetter dem DWD zufolge wechselhaft: Am Donnerstag zieht aus Südwesten Regen mit einzelnen Gewittern auf, nur in der Niederlausitz kann es länger trocken bleiben. Die Höchstwerte liegen dann zwischen 23 und 28 Grad. Am Freitag setzt sich das wechselhafte Wetter mit Schauern und Gewittern fort.