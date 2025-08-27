Hartenstein - Eine 22-jährige Radfahrerin ist im Landkreis Zwickau gegen ein Auto gestoßen und gestorben. Die junge Frau war am Dienstag laut Polizeiangaben auf der Landstraße in Hartenstein unterwegs gewesen. Beim queren der Straße übersah sie mutmaßlich den Wagen eines 53-Jährigen. Der folgende Frontalzusammenstoß schleuderte die Zweiradfahrerin etwa 15 Meter durch die Luft, wie es hieß. Sie starb noch an der Unfallstelle.

Der Autofahrer kam erst im angrenzenden Straßengarben zum Stehen. Er wurde leicht, seine 62 Jahre alte Beifahrerin schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Weitere Ermittlungen zur Unfallursache wurden eingeleitet.