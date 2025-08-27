Nur sieben Profis, aber frischer Wind: Wie die BR Volleys trotz Rumpfkader und fehlendem Chefcoach in die Saisonvorbereitung starten.

Ruben Schott spielt in diesem Sommer nicht für die Nationalmannschaft.

Berlin - Volleyball-Meister BR Volleys ist mit einem Rumpfkader in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit gestartet. Sieben Profis, darunter Kapitän Ruben Schott und MVP Jake Hanes, waren beim Trainingsauftakt im Horst-Korber-Sportzentrum dabei.

„Ich habe den für mich bewusst spielfreien Sommer extrem genossen und gehe mit aufgeladenen Akkus in die neue Saison“, sagte Schott. „Ich denke, wir werden durch den frischen Wind im Kader wieder eine hungrige Mannschaft haben, und wir freuen uns darauf, uns in den nächsten Wochen als Team zu finden.“

Auch Neuzugang Jelle Bosma sowie die jungen Arthur Wehner und Maximilian Treiter, die vom Bundesstützpunkt des VC Olympia Berlin in den Profikader kamen, trainierten mit.

Saisonstart gegen den Rivalen

Zahlreiche andere Spieler sind wie auch Chefcoach Joel Banks aktuell noch bei ihren Nationalmannschaften und bereiten sich auf die WM vor. Co-Trainer Markus Steuerwald wird in den ersten Wochen das Training leiten.

Das erste Testspiel bestreiten die Berliner am 13. September (19.00 Uhr) gegen Dukla Liberec (Tschechien) in Reichenbach (Oberlausitz) beim „Tag des Volleyballs“ der Neisse Volleys. In die neue Bundesliga-Saison starten die Volleys am 21. Oktober gegen den Dauerrivalen VfB Friedrichshafen.