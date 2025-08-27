Sie bilden ein neues Team: Wie sich fünf Erdmännchen aus Duisburg, Rostock und Herborn im Tierpark Suhl zusammenraufen.

Suhl - Im Tierpark in Suhl gibt es eine Erdmännchen-WG. Die fünf Tiere haben sich in den vergangenen Wochen gut eingelebt und können nun auch im Außengehege beobachtet werden, wie der Park mitteilte.

Die neue Gruppe setze sich aus einer erfahrenen Erdmännchen-Dame, einem lebhaften Männchen aus dem Calisto Tierpark bei Duisburg sowie drei jungen Tieren aus Rostock und Herborn zusammen.

Noch lernten die Tiere, ihre Rollen innerhalb der Gemeinschaft zu finden, erklärte der Tierpark. Neugier, Spielfreude und Zusammenhalt seien jedoch schon jetzt deutlich zu beobachten gewesen. Erdmännchen gelten als gesellig.