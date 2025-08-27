Nach zwei Unfällen war die A9 bei Schleiz in Richtung München bis zum Abend gesperrt. Das ist bisher bekannt.

Schleiz - Nach einem tödlichen Unfall auf der Autobahn 9 bei Schleiz in Richtung München konnte die Vollsperrung am Abend aufgehoben werden. Ein Kleintransporter sei an einem Stauende auf einen Lastwagen aufgefahren, sagte eine Sprecherin der Autobahnpolizei. Der Fahrer des Kleintransporters sei dabei ums Leben gekommen. Er sei allein im Auto gewesen.

Zuvor war in der Nähe ein Lastwagen in einem Baustellenbereich gegen einen Schilderwagen geprallt und über die Fahrbahn geschleudert, wie die Sprecherin weiter sagte. Der Fahrer sei leicht verletzt worden. Der Auffahrunfall habe sich nach bisherigen Erkenntnissen im Rückstau zu diesem Unfall ereignet. Die Fahrbahn war nach dem Unfall teils voll gesperrt.