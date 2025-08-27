Erst brennt die Thuja-Hecke, dann ein ganzes Einfamilienhaus. Dessen Besitzer bleibt körperlich unversehrt - doch der Schaden ist immens.

Walbeck - Bei Gartenarbeiten eines Hausbesitzers im Landkreis Börde ist eine Thuja-Hecke in Brand geraten - und wenig später stand auch das Haus in Flammen. Der 63-Jährige hatte auf dem Gehweg seines Grundstücks in Walbeck gearbeitet, wie die Polizei mitteilte. Warum die Hecke Feuer fing, sei noch unklar. Die Flammen hätten binnen kürzester Zeit auf das Einfamilienhaus übergegriffen und den Dachstuhl komplett in Brand gesetzt.

Feuerwehr-Einsatzkräfte aus mehreren Ortschaften konnten die Flammen unter Kontrolle bringen. Das Dach wurde vollständig zerstört, so die Polizei. Zudem haben die Löscharbeiten erhebliche Wasserschäden in allen Wohnräumen verursacht. Im Haus befand sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs niemand. Der Besitzer blieb unverletzt.

Das Gebäude in dem Ort nahe der Grenze von Sachsen-Anhalt zu Niedersachsen ist vorerst unbewohnbar. Der Schaden wird laut Polizei auf 150.000 bis 200.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt und prüft den Verdacht eines fahrlässigen Branddelikts.