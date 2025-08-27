Ein Haus geht in Flammen auf, ein zweites Gebäude wird in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden ist hoch, doch verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr rückt an, um ein Feuer in gleich zwei Gebäuden zu bekämpfen. (Symbolbild)

Ellrich - Ein Wohnhausbrand im Landkreis Nordhausen hat einen Schaden von etwa 150.000 Euro verursacht. Nach ersten Angaben der Polizei war am Dienstag ein leerstehendes Gebäude in Ellrich in Brand geraten. Die Flammen griffen auf ein benachbartes Haus über.

Die Feuerwehr löschte das Feuer. Ob das noch bewohnte Haus weiter bewohnbar sei, ist unklar. Verletzt wurde jedoch niemand. Wieso es zu dem Feuer kam, ist bislang nicht abschließend geklärt. Die Polizei vermutet Brandstiftung, weitere Ermittlungen wurden eingeleitet.