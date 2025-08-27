Neue Direktverbindungen und mehr Nachtzüge: Ab Dezember bieten Bahn und PKP Intercity zusätzliche Fahrten zwischen Deutschland und Polen an.

Die Nachfrage nach Reiseverbindungen zwischen Deutschland und Polen ist stark gestiegen. (Archivbild)

Berlin - Ab Mitte Dezember fahren mehr Züge von Leipzig und Berlin aus Richtung Polen. Das teilten die Deutsche Bahn und die Tochter der Polnischen Staatsbahnen PKP Intercity mit.

Zum 14. Dezember soll es demnach eine neue Verbindung zwischen Leipzig, Breslau und Krakau geben mit zwei Zügen pro Tag und Richtung. Zwischen Warschau und Berlin soll künftig eine weitere tägliche Verbindung eingerichtet werden. Insgesamt sind dann auf der Strecke sieben Zugpaare im Zweistundentakt unterwegs.

Auch neue Nachtzüge geplant

Damit stehen Reisenden künftig 17 statt bisher 11 direkte Verbindungen (jeweils Hin- und Rückfahrt) zwischen Deutschland und Polen zur Verfügung. Die Konzerne reagieren damit nach eigener Aussage auf die deutlich gestiegene Nachfrage nach Reiseverbindungen zwischen den beiden Ländern.

Den Bahnunternehmen zufolge ist auch ein neuer Nachtzug zwischen Berlin und Przemysl an der polnisch-ukrainischen Grenze geplant sowie zwischen Berlin und Chelm über Lodz und Warschau. „Damit wird eine zweite Grenzstadt zur Ukraine direkt angebunden“, hieß es.