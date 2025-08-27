Jemand aus Thüringen hatte wieder ein glückliches Händchen beim Lotto-Spielen. Es ist schon der fünfte Millionengewinn in diesem Jahr, der nach Thüringen geht.

Leipzig/Suhl - Gut getippt: Ein Lotto-Spieler aus Thüringen kann sich über einen Millionengewinn freuen. Sie oder er hat bei der Dienstagziehung gemeinsam mit einem Spielteilnehmer aus Polen den Eurojackpot geknackt und rund 1,75 Millionen Euro gewonnen. Das sei bereits der fünfte Millionengewinn in diesem Jahr, der nach Thüringen ging, teilte die Thüringer Staatslotterie mit.