Dessau-Roßlau - Ein Schwimmmeister ist wegen sexuellen Missbrauchs an zwei Jungen am Mittwoch vom Landgericht Dessau-Roßlau zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt worden. Der 54-Jährige verging sich im August 2022 während seiner saisonalen Tätigkeit in einem Freibad im Landkreis Anhalt-Bitterfeld an zwei damals elf und 12 Jahre alten Kindern, wie das Gericht mitteilte. Demnach wurden auch Bilddateien mit kinderpornografischen Inhalten auf seinem Laptop sichergestellt. Eine Sicherungsverwahrung für den Mann wurde angeordnet.