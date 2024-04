Dresden - Ein unbekannter Schütze hat in Dresden mit einem Luftgewehr geschossen und dabei vermutlich auch auf zwei Teenagerinnen gezielt. Die beiden 17-Jährigen saßen am Montagabend auf einer Treppe, als ein Projektil in einem Verkehrsschild einige Meter neben ihnen einschlug, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Kurz darauf trafen zwei weitere sogenannte Diabolos eine Hauseingangstür hinter ihnen.

Die beiden Mädchen blieben laut Polizei unverletzt. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und stellte eines der drei Projektile sicher. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Polizei ermittelt, ob weitere Schüsse abgegeben wurden und bittet um Zeugenhinweise. Ermittelt werde wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung sowie des Verstoßes gegen das Waffengesetz, hieß es.