An einer Schule im Wedding ist ein Sicherheitsmitarbeiter durch einen Messerangriff verletzt worden. Der Tatverdächtige ist 15 Jahre alt.

Berlin - Mit einem Messer soll ein 15 Jahre alter Schüler einen Sicherheitsmitarbeiter an einer Schule im Wedding angegriffen haben. Der 21-Jährige wurde am Arm verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der 15-Jährige sei geflüchtet. Zu den Hintergründen machte die Polizei zunächst keine Angaben. „Die Ermittlungen dauern an“, sagte eine Sprecherin.