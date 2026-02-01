„Ihre Tochter hat einen Verkehrsunfall verursacht und braucht Geld für eine Kaution.“ So oder ähnlich lauten Anrufe von Trickbetrügern, die Geld ergaunern. Immer wieder fallen Menschen darauf herein.

Vacha - Mit einem Schockanruf hat ein Trickbetrüger einen 91-jährigen Mann im Wartburgkreis dazu gebracht, eine größere Menge an Schmuck und Gold an ihn zu übergeben. Wie die Polizei berichtete, hatte der Betrüger dem Senior telefonisch weisgemacht, dessen Tochter habe einen tödlichen Unfall verursacht und benötige eine Kaution, um dem Gefängnis zu entgehen.

Der unbekannte Anrufer habe so lange Druck auf den Mann ausgeübt, bis sich dieser zur Übergabe der Wertsachen bereit erklärte und sie ihm an seinem Wohnhaus übergab. Zum Wert der Beute wurden zunächst keine Angaben gemacht. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Die bei dem alten Mann angewandte Betrugsmasche ist nicht neu, die Polizei warnte erneut davor, Geld oder sonstige Gegenstände an Dritte zu übergeben. Bei derartigen Schockanrufen solle umgehend Kontakt mit Familienmitgliedern und der Polizei aufgenommen werden.