Es bleibt winterlich und kalt: In der Nacht können die Temperaturen örtlich bis auf minus zwölf Grad sinken.

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt bleibt es kalt und verschneit. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wurden bis zum Morgen örtlich bis zu fünf Zentimeter Neuschnee erwartet. Die Temperaturen liegen zwischen minus einem und plus zwei Grad, im Harz um minus ein Grad.

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es bedeckt. Niederschlag wird jedoch nicht erwartet. Die Temperaturen sinken auf minus vier bis minus neun Grad, teilweise sogar auf minus zwölf Grad.

Am Donnerstag bleibt es wolkig und überwiegend niederschlagsfrei, zeitweise zeigt sich die Sonne. Die Höchstwerte liegen zwischen minus zwei und plus einem Grad, im Harz um minus drei Grad. Auf dem Brocken sind stürmische Böen möglich.