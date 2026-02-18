Ein Autofahrer ist in Kamenz vor der Polizei geflüchtet, fuhr dabei über einen Spielplatz und mehrere Treppen. Kurz darauf konnte die Polizei den Fahrer stellen.

In Kamenz hat die Polizei bei einer Verfolgungsjagd einen alkoholisierten Fahrer gestellt. (Symbolbild)

Kamenz - In Kamenz (Landkreis Bautzen) ist es zu einer Verfolgungsjagd zwischen einem Autofahrer und der Polizei gekommen. Nach Angaben der Polizei raste ein 30-Jähriger am Dienstagabend mit seinem Fahrzeug bei der Flucht unter anderem über einen Spielplatz und mehrere Treppenstufen hinunter.

Kurz darauf konnte die Polizei den Mann stellen, nachdem sein Auto nicht mehr fahrtüchtig war. Ein Alkoholtest ergab 0,9 Promille. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.