Auf glatter Straße verliert ein Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen. Es kommt zur Kollision, ein Lkw brennt vollständig aus und ein Fahrer verliert sein Leben.

Bad Belzig - Ein Autofahrer ist bei einem Zusammenstoß auf der Bundesstraße nahe Bad Belzig (Landkreis Potsdam-Mittelmark) tödlich verletzt worden. Zuvor war der Wagen des Mannes auf glatter Straße in den Gegenverkehr gerutscht, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß er am Morgen gegen einen Lkw, der daraufhin in einen angrenzenden Graben rutschte. Das Fahrzeug geriet dort in Brand, wie ein Sprecher sagte.

Der Autofahrer erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb, wie es hieß. Zuvor versuchten die Rettungskräfte noch, ihn zu reanimieren. Der Lkw-Fahrer blieb den Angaben nach unverletzt und rettete sich rechtzeitig aus seinem Wagen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.