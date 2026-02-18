Beim Zweitliga-Spiel Schalke gegen Magdeburg gilt im Gästebereich ein Alkoholverbot. Nicht das erste Mal in dieser Saison auf Schalke.

Gelsenkirchen - Beim von der Polizei als Hochrisikospiel eingestuften Zweitliga-Duell zwischen dem FC Schalke 04 und dem 1. FC Magdeburg wird im Gästefan-Bereich kein Alkohol ausgeschenkt. Die Polizei Gelsenkirchen begründet dies vor der Partie am Samstagabend (20.30 Uhr/Sky und RTL) mit Erfahrungen aus früheren Begegnungen beider Fanlager. Bereits vor rund zwei Wochen hatte beim Spiel gegen Dynamo Dresden ein Alkoholverbot im Gästeblock gegolten.

„Unser Ziel ist es, allen Besucherinnen und Besuchern ein sicheres Fußballspiel zu ermöglichen. Der Fußball lebt von Emotionen und gemeinschaftlicher Begeisterung - sie machen das Spiel zu einem besonderen Erlebnis. Gewalt jedoch gehört nicht zum Fußball!“, heißt es in einem Fan-Brief der Polizei. Mit dem Zug anreisende Fans aus Magdeburg werden mit einem durch die Beamten begleiteten Bus-Shuttle zum Stadion gebracht.